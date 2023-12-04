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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجالية المصرية بفرنسا: بعض المواطنين سافروا 400 كم للإدلاء بأصواتهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد صالح فرهود رئيس الجالية المصرية فى فرنسا، أن المصريون بالخارج خلال الـ 3 أيام الماضية، كانوا في عرس وطني انتخابي.

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وقال خلال حواره عبر "سكايب"، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن نسبة المشاركة للجالية المصرية كانت عظيمة، فقد نزل الجميع لأداء واجبهم الوطني، واختيار رئيسهم القادم.

وشدد على أن المصريون بالخارج قوة اقتصادية يمكن الاعتماد عليها، مطالبًا بلقاء سنوي بين الرئيس القادم ورؤساء الجاليات المصرية في الخارج، مضيفًا:" المصريون بالخارج يستحقون الثقة، في ظل الطفرة القوية، ويقدمون أداء مشرف".


وأشار إلى ان المصريون بالخارج يمثلون "10 مليون سفير مصري " وجميعهم يسعى ويحب الاستثمار في مصر، والثقة ما بينهم وبين الرئيس القادم ستكون في صالح الدولة المصرية، مضيفًا:" المصريون بفرنسا جاءوا سفرا من على بعد 400 كم للإدلاء بأصواتهم".

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