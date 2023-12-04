عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد يبحثان الاستعداد لاستضافة البطولة الأفريقية

صدى البلد

التقي الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع محمد الامين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة الافريقية في نسختها رقم 26 والتي تقام خلال الفترة من 17 الى 27 يناير المقبل، وكذلك خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر لجميع الاتحادات المصرية من أجل النهوض بالرياضة المصرية، خاصة وان كرة اليد لديها شعبية كبيرة في مصر.

وأوضح أن استضافة مصر للبطولة الافريقية لكرة اليد للكبار والمؤهلة لكل من دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 وكذلك بطولة كأس العالم، يعكس مدي أهمية البطولة لدي مصر واهتمام الدولة المصرية بخروجها بالشكل اللائق باسم ومكانة مصر وايضا على المستوي الفني للخروج ورفع مستوي اللاعبين.

وأضاف وزير الرياضة انه يعمل بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد على تخريج جيل جديد من الشباب المصري ودمج اللاعبين مع مختلف المنتخبات وذلك لاستمرار السيطرة المصرية وتاكيدا على الدور الكبير .

من جانبه تقدم محمد الامين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للاتحاد المصري ولرياضة كرة اليد في مصر، مؤكدا أنه يتم خلال الفترة الحالية توسيع قاعدة الرياضيين في كرة اليد مع العمل على الكشف عن المواهب المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية من اجل دعم المنتخب الوطني.

واضاف الامين، ان البطولة الافريقية التي تستضيفها مصر ستقام كما اعتاد الجميع ان تخرج بالاسم اللائق بالدولة المصرية ومكانتها العالمية.

كما تناول اللقاء خطة مشاركات الاتحاد المصري لليد خلال العام المقبل، حيث تستعد المنتخبات المصرية المختلف للعديد من البطولات ومنها البطولة الافريقية للناشئين والشباب بتونس، وكذلك البطولة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2015، كأس العالم للناشئات والشابات، البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في نوفمبر، وكذلك بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة في سبتمبر المقبل، بإلإضافة إلى العديد من البطولات الاخري.

جدير بالذكر ان البطولة الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر يتنافس فيها 16 منتخبا وهم: "تونس، المغرب، كاب فيردي، انجولا، الجزائر، غينيا، الكونغو الديموقراطية، نيجيريا، الجابون، الكاميرون، زامبيا، كينيا، ليبيا، الكونغو، رواندا، بالاضافة إلى مصر البلد المنظمة".

حضر اللقاء عمرو صلاح، امين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، واشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي، رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الاول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة للأداء الرياضي.

1abb5a00-0715-43da-8a9e-85421751bfd8
1abb5a00-0715-43da-8a9e-85421751bfd8
3ae290fd-6a06-4773-a205-87ae0654a0af
3ae290fd-6a06-4773-a205-87ae0654a0af
dcf3c63e-f784-4a6e-995f-360da592f06f
dcf3c63e-f784-4a6e-995f-360da592f06f
98c020cf-79d3-4c4c-9b58-44013244c383
98c020cf-79d3-4c4c-9b58-44013244c383

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال: سنبقى في جباليا والشجاعية حتى يتم تدمير البنية التحتية لحماس

مأمورية الفجر وفيديوهات مخلة.. القصة الكاملة لسقوط كروان مشاكل في عرب بخواج

أشبه بـ روميو وجولييت.. قصة حب مثيرة جمعت أشرف عبدالغفور وزوجته "شمعة"

وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تخالف كل القوانين الدولية وعدوانها بغزة "جريمة حرب"

هاتولي محامي| صدمة جديدة في قضية كروان مشاكل "مش قادر يحذف C.D"

اللواء نصر سالم: استعراض الفرقاطة "الجبار" رسالة طمأنة للمصريين وردع للأعداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

حنون على الكل.. فيديو جديد لجد الشهيدة "روح الروح" من غزة|شاهد

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

فيديو

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ