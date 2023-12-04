نجم الأهلي السابق يصدم الجماهير : نجم الدفاع خارج مباراة شباب بلوزداد

اعلن ماهر همام نجم الاهلي السابق غياب محمد عبد المنعم من مباراة شباب بلوزداد .

وكتب همام من خلال حسابه فيس بوك :" تأكد غياب محمد عبد المنعم عن المشاركة في مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة بسبب الإصابة".

ينتظر جماهير النادي الأهلي مصير عدد من نجوم الفريق قبل إعلان القائمة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في ديسمبر الحالي.

يبرز من بين الأسماء التي تثير الاهتمام محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، حيث كشف أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن اللاعب يعاني من التواء في الكاحل، نتيجة للسقوط بمفرده خلال التدريبات.