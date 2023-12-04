البنك المركزي يوافق على طرح أذون خزانة بـ990 مليون دولار.. اعرف السبب

أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار من أجل 364 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 990 مليون دولار ضمن عطاء استثنائي اليوم، بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة .

جاء ذلك حسبما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي أكد طرح ذلك العطاء نيابة عن وزارة المالية، للسيطرة على عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض عبر آلية أدوات الدين.

وكشف التقرير عن وصول إجمالي العروض المقدمة للإكتتاب في الطرح والذي قدر بـ 1.09 مليار دولار بإجمالي 23 جهة استثمار.



وصل متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح بلغ 5.232% و أعلى عائد بنسبة 6.25% وأقل عائد نحو 5.15%.

وقبل البنك المركزي حسب التقرير، قيمة الطرح بقيمة 990 مليون دولار من 16 مستثمر بعائد متوسط نسبته 5.15% و أعلى عائد نسبته 5.15% و أقل عائد نسبته 5.15%.