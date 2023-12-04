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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 ميداليات حصيلة مشاركة الفراعنة ببطولة جنوب أفريقيا للريشة الطائرة

صدى البلد

اختتمت بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة مشاركتها في منافسات بطولة فيوتشر الدولية، والمقامة في جنوب أفريقيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحققت بعثة المنتخب الوطني نتائج مميزة خلال مشاركتها في البطولة جاءت كالتالي:

توجت نور يسري لاعبة المنتخب الوطني بفضية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام لاعبة منتخب موريشيوس كايت لوديك في النهائي.

وحصدت ضحى هاني لاعبة منتخبنا الوطني برونزية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام موريشيوس كايت لوديك في الدور قبل النهائي.

وتوج أدهم حاتم لاعب منتخبنا الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال بعد الخسارة أمام أمام الإنجليزي نديم دلفي في الدور قبل النهائي.

فيما حصد أدهم حاتم وضحى هاني فضية زوجي المختلط بعد الخسارة أمام زوجي جنوب إفريقيا في النهائي.

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