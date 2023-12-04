كاف يرشح هدف كهربا بمرمى الهلال السوداني لـ "الأفضل" في عام 2023

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"هدف محمود عبد المنعم كهربا في مرمى الهلال السوداني ضمن الأهداف المرشحة لأفضل هدف في عام 2023 .

وتأهل الأهلي لربع النهائى على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الهدف الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وسجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان لتسكن شباك الهلال.