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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبيرة تربوية توضح البرامج والأنشطة المقدمة بمراكز التطوير المهني في مجال ريادة الأعمال

مراكز التطوير المهني
مراكز التطوير المهني

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مراكز دعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل بالجامعات المصرية تعد نموذجًا متكاملًا لريادة الأعمال وربط التعليم بسوق العمل، حيث تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال وربط التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي بالصناعة والخدمات ورجال الأعمال، بهدف تحقيق الترابط والتعاون بينها وتحقيق التنمية في المجتمع.

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خبير: مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية تعد نموذجًا متكاملًا لريادة الأعمال

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مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية

وأوضحت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مراكز التطوير المهني تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين، في مختلف المجالات، بما في ذلك المهارات المهنية، والمهارات الاجتماعية، والمهارات القيادية، ومهارات ريادة الأعمال، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، مشيرة إلى أنها تعد همزة وصل فعالة للربط بين التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، والصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، فضلاً عن إتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال.

أهمية التعاون بين الجامعات وسوق العمل

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية، تعد خطوة مهمة لريادة الأعمال وربط التعليم بسوق العمل، حيث تسهم في إعداد جيل من الشباب المؤهلين لإنشاء مشروعات ريادة الأعمال، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

أهمية مراكز دعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل

وأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه المراكز تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:

- تمكين الشباب المصري من الحصول على فرص عمل لائقة.

- بناء قدرات الشباب المصري وإعدادهم لسوق العمل.

- تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال.

- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية الاستثمار في الشباب المصري، وذلك من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم، وبناء قدراتهم، وتحقيق التواصل بينهم وبين أصحاب العمل، بجانب أهمية الاستثمار في ريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير الدعم والتمويل للمشروعات الناشئة، وبناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال.

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