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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد استخراج بيان النجاح لطلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس

الدراسات العليا بجامعة
الدراسات العليا بجامعة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لاستخراج بيانات النجاح لطلاب دبلومات الدراسات العليا عن امتحانات دور اكتوبر 2022/2023.

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جامعة عين شمس

وأوضح القطاع أن استخراج بيانات النجاح سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

كان مجلس جامعة عين شمس برئاسة  الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، قد كرم في جلسته التى عقدها اليوم الاثنين، الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب ، تقديرا لجهوده واسهاماته الرائدة في تطوير قطاع التعليم والطلاب، وذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل ومحمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما شهد التكريم  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، و العمداء أعضاء المجلس.

وفي كلمته أشاد رئيس الجامعة بالتفاني والإلتزام الذي قدمه الدكتور عبد الفتاح سعود خلال فترة عمله كنائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مثنيًا على إنجازاته الملموسة، وإسهاماته الفعالة في مجالات التعليم ورعاية الطلاب.

وأكد أن اسهاماته لها أثرًا كبيرًا ومكانة مميزة في تاريخ الجامعة، متمنيًا  المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية والأكاديمية المتميزة.

من جانبه أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن خالص تقديره وامتنانه للتكريم، مؤكدًا سعادته بما قدمه للجامعة واعتزازه بكونه جزءًا من فريق عمل مميز وملهم.

وأضاف أن أى نجاح يتم تحقيقه هو نتاج تعاون وجهود مشتركة ، متمنيًا لجامعة عين شمس دوام الريادة فى التعليم والبحث العلمي في مصر والوطن العربى واستمرار ارتقاء الجامعة في التصنيفات العالمية لتحتل المكانة التى تستحقها.

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