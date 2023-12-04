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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل التقديم في البرامج البينية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن فتح التسجيل فى البرامج البينية على مستوى الكلية ببرامج الساعات المعتمدة.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس، والدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية للدراسات العليا.

شروط التقديم في البرامج البينية جامعة عين شمس

أوضحت الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس أن الدراسة فى هذا الفصل الدراسي للبرامج البينية على مستوى الكلية تشمل برنامج الماجيستير والدكتوراه في الطاقة المستدامة والبيئة.

كما تشمل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس برامج الماجيستير في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتكنولوجيا إعادة التدوير، والاستشارات البيئية.

وأضافت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس أنه سوف يتم فتح باب التقدم للبرامج داخل الأقسام في يناير 2024 التزامًا بقرار رئيس الجامعة.

وتتضمن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة  44 ساعة دراسة للماجستير و54 ساعة للدكتوراه، تشمل الساعات المواد الدراسية الإجبارية والاختيارية والباقي الساعات الخاصة بالرسالة العلمية.

وعن شروط التقدم للبرامج، أكدت عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس أنه يشترط بالبرامج البينية المتاحة بالتعاون مع الجامعات الخارجية أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي بتقدير جيد، ولا يجوز أن يتم قبول الطالب إلا في برنامج واحد فقط من الذي قام بالتسجيل فيهم.

كما يشترط التقديم في البرامج البينية في جامعة عين شمس أن يجتاز المتقدم الدورة البيئية المتكاملة أولا للتقدم إلى أي برنامج للطلاب الجدد غير خريجي الكلية.

وأشارت عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس إلى أنه يمكن للطالب الحصول علي الماجستير خلال عام والدكتوراه خلال عامين في حالة اجتياز كل الشروط لمنح الدرجة.

و يمكن للطلاب التسجيل فى البرامج البينية في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس (اضغط هنا).

https://gser.asu.edu.eg/ar/news-details/108

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