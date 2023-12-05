شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: عدد النازحين في غزة وصل لـ1.9 مليون فرد

علق أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال أمجد الشوا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الاحتلال مستمر القصف المستمر للمنازل وقتل المدنيين ".

وأضاف أمجد الشوا:" وكالة الأونروا أكدت أن عدد النازحين تجاوز 1.9 مليون نسمة في قطاع غزة بعد بدء العدوان الإسرائيلي ".

وتابع أمجد الشوا: "إسرائيل تقوم بتقسيم قطاع غزة وتنفيذ أحزمة نارية في أماكن متفرقة بقطاع غزة".

ولفت أمجد الشوا إلى ان:"الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين صعبة وهناك مجاعة حقيقية".