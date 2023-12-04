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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قـ.ـتلى وجرحى بصفوف الاحتلال.. الجيش الإسرائيلي يصطدم بمقاومة شرسة داخل غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن قواته تخوض معارك عنيفة مع قوات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

كما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات لجنود من الكتيبة 601 التابعة لسلاح الهندسة القتالية وهم يقاتلون قوات حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الذين فتحوا النار عليهم من أحد المباني يوم أمس.

وخلال المعركة، قتل جنديان، الرقيب أول احتياط بن زوسمان، والرقيب بنيامين يهوشوا نيدهام، وأصيب جنديان آخران.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه يتوقع أن تستمر الحرب في شدتها الحالية شهرين آخرين على الأقل.

وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، قال جالانت، إن “إسرائيل ستقاتل في غزة لعدة أشهر وستقوم بعمليات تطهير وتقضي على جيوب المقاومة”.

وأضاف أن “الطريقة الوحيدة التي قد تفكر بها إسرائيل في استئناف أي محادثات تفاوض مع حماس هي إذا نفذت حماس الاتفاق الأصلي وأعادت النساء الخمس عشرة وطفلين الذين لا تزال تحتجزهم كرهائن، دون شروط مسبقة ولا شيء في المقابل”.

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وقال جالانت، إنه “ملتزم بإعادة بقية الأشخاص الذين ما زالوا رهائن في غزة، وعددهم أكثر من 100 شخص، إلى وطنهم”.

وأضاف: “الطريقة الوحيدة مع حماس هي استخدام القوة.. في نهاية المطاف سوف يعطونك شيئا... أمام حماس خياران: الموت في الأنفاق أو على الأرض، أو الاستسلام دون شروط”.

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