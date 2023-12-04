أول تعليق من أمريكا علي إصدار إسرائيل طلبات إخلاء لسكان جنوب غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن واشنطن راقبت إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة.

أوضحت الخارجية الأمريكية، أن “عمليات الإخلاء المحددة التي تنفذها إسرائيل في غزة تمثل تحسنا مقارنة بإبلاغ مدينة بأكملها بالإخلاء”.

ولفتت إلي أن “واشنطن تتوقع سقوط ضحايا مدنيين في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب”.

و قالت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنه من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية.

وأفادت أمس القناة الـ12 العبرية، بأن إسرائيل عدلت خططها القتالية في جنوب قطاع غزة بناء على طلب الإدارة الأمريكية.

وفي ظل الخلافات مع أمريكا، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، للقناة الـ12 العبرية، إن “طلبات الإدارة الأمريكية من إسرائيل لم يتم تجاهلها وسوف تنعكس بوضوح على القتال في الأيام المقبلة".

وأضاف: “قد لا يحظى تقديم المساعدات الإنسانية بشعبية لدى الإسرائيليين، لكنه الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لدرء الضغوط العالمية”.