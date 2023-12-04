قطع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، اليوم الاثنين، إن جميع خدمات الاتصالات معطلة في مدينة غزة وأجزاء أخرى من شمال قطاع غزة.

وقالت شركة بالتل في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "يؤسفنا أن نعلن أن جميع خدمات الاتصالات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة قد فقدت بسبب انقطاع العناصر الرئيسية لشبكتنا في ظل العدوان المستمر".

وأضافت الشركة الفلسطينية أن "فرقنا الفنية تعمل بلا هوادة وبكل الوسائل المتاحة لاستعادة الخدمات".

وأكدت شركة NetBlocks، وهي شركة مراقبة الإنترنت ومقرها لندن، اليوم الاثنين، أن الاتصال بالإنترنت معطل في أجزاء من قطاع غزة.

وقالت Netblocks عبر موقعها على منصة إكس: "تظهر بيانات الشبكة الحية انقطاعًا في الاتصال بالإنترنت في أجزاء من قطاع غزة؛ ويأتي الحادث وسط تجدد العمليات العسكرية بعد وقف إطلاق النار ويأتي بعد عدة أيام من الخدمة المستقرة نسبيًا".