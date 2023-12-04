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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كار.ثة| الأونروا: أكثر من 80% من سكان غزة نزحوا منذ بداية الحرب

نزوح سكان غزة
نزوح سكان غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80% من إجمالي سكان غزة، نزحوا حتى الآن منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقالت الأونروا: "يلجأ ما يقرب من 1.2 مليون نازح داخليا إلى 156 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث تعيش أغلبية كبيرة، حوالي مليون شخص، في مرافق في وسط وجنوب قطاع غزة، في أماكن من بينها خان يونس ورفح".

وأضافت الأونروا أن "متوسط عدد النازحين في ملاجئ الأونروا يبلغ 10,326، أي أكثر من 4 أضعاف قدرتها الاستيعابية".

ومن جانبه، قال توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة، إن "موجة أخرى من النزوح" تحدث وإن الوضع الإنساني يزداد سوءا مع تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب غزة، بما في ذلك رفح، حيث يتواجد مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين.

وأوضح وايت عبر حسابة على منصة إكس: "يطلب الناس النصيحة مننا للعثور على مكان آمن في غزة، وليس لدينا ما نقوله لهم".

وأضاف أن "الطرق المؤدية جنوبا نحو رفح مزدحمة بالسيارات والعربات التي تجرها الحمير المكتظة بالناس وممتلكاتهم الضئيلة".

وفي وقت سابق، قالت الأونروا إن 218 نازحاً داخلياً قتلوا وأصيب 901 أثناء لجوئهم إلى مرافق الأونروا، كما أن هناك 111 من موظفيها قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي.

واعتبارًا من 2 ديسمبر، تمكنت الأونروا "من التحقق من وقوع 117 حادثًا في 85 مبنى للأونروا منذ بداية الحرب، كما تعرضت 30 منشأة لقصف إسرائيلي مباشر وتعرضت 55 أخرى لأضرار جانبية،

وفي الفترة ما بين 20 نوفمبر و2 ديسمبر، عملت 9 مراكز صحية تابعة للأونروا من أصل 22 في وسط وجنوب غزة، حيث قام 284 عاملا صحيا بتقديم الرعاية لأكثر من 30,000 مريض.

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