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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين بـ غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفاد تليفزيون فلسطين، اليوم الإثنين، باستشهاد 50 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين في قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عوفير جندلمان، إن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم بشرطين: إذا أطلقت حماس سراح جميع الرهائن، واستسلمت حركة حماس وانحلت.

 

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جندلمان، إنه "إذا استمرت حماس في القتال، فيجب أن يعلم سكان غزة أن حماس لا تهتم بمصيرهم".

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وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي بدأت عملياتها في جنوب قطاع غزة اليوم… حماس تفضل الاستمرار في احتجاز الرهائن.. وهذا يأتي على حساب سكان غزة ”.

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