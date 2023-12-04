بيان عاجل من بريطانيا بشأن هجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر

أدانت الحكومة البريطانية، اليوم "الاثنين"، الهجمات التي تقوم بها مليشيات الحوثي في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن إيران تدعم مليشيا الحوثي عسكريا وسياسيا وتتحمل المسؤولية عن أفعال شركائها.

وأشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إلى أن بريطانيا ملتزمة بضمان أمن الملاحة بالمنطقة عبر مساهمتها في التحالف الدولي لأمن الملاحة والقوات البحرية المشتركة.

على جانب آخر، أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت بعثة الإمارات الدائمة لدي الأمم المتحدة في بيان عبر صفحتها على منصة إكس، إن أعضاء مجلس الأمن أشاروا إلى أن التهديدات المستمرة والهجمات السابقة ضد محطات النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

ووفقا لبيان البعثة الإماراتية، فقد طالب أعضاء مجلس الأمن بوقف جميع هذه الهجمات والإجراءات فورًا، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن السفينة إن في جالاكسي ريدر وطاقمها.