اجتماع عاجل بين أمير قطر والرئيس التركي في الدوحة.. ماذا جري؟

ترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، المنعقد في قصر لوسيل اليوم الاثنين.

وفي بداية الجلسة، أشاد أمير قطر بمستوى التعاون القطري التركي في المجالات الحيوية لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة.

وخلال الجلسة بحث الجانبيان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحضر الجلسة من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، والشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وعلي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل، ومحمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين القطريين.

وعلى الجانب التركي، حضر كلا من هاكان فيدان وزير الخارجية، وألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ومحمد شيمشيك وزير الخزانة والمالية، ويشار غولر وزير الدفاع الوطني، ومحمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وعمر بولات وزير التجارة، وعمر تشيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في تركيا.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، عقد تميم وأردوغان قبل المباحثات لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين.