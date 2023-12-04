انقطاع شبه كامل للإنترنت في غزة

أعلنت منظمة نت بلوكس، اليوم الإثنين، عن انقطاع شبه كامل للإنترنت في قطاع غزة.

وكتبت نت بلوكس، عبر منصة “إكس”: “تظهر المقاييس الحية انقطاع شبه كامل للإنترنت في قطاع غزة… سيشهد معظم السكان فقدانا تاما للاتصالات”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن توزيع المساعدات توقف في محافظة خان يونس في غزة بسبب شدة الأعمال العدائية.

وأوضح “دوجاريك”، أنه “تم أمس توزيع محدود للمساعدات في محافظة رفح في غزة”.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات مدمرة ومكثفة في مناطق مختلفة بمدينة خان يونس ومحيطها، جنوب قطاع غزة.

وأفادت التقارير الواردة من غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الهجمات على مناطق بني سهيلا والشيخ ناصر.