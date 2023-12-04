الاتحادي الديمقراطي: الانتخابات المصرية فى الخارج كانت عرسًا ديمقراطيًا غير مسبوق

قال حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديموقراطي، إن انتخابات المصريين بالخارج كانت عرسا ديموقراطيا، فقد أقبل المصريون بشكل لم يحدث من قبل على صناديق الاقتراع رغم الظروف الصعبة التي عانى منها العالم، فقد كان الطقس سيئا جدا ودرجات الحرارة تقل عن الصفر لأول مرة في هذا العالم.





وأضاف "ترك"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحشد كان كبيرا، وما حدث في الانتخابات أمر رائع يشهد له القاصي والداني، واحتفل المصريون بالانتخابات في كل دول العالم، وذلك في عرس ديموقراطي لم تشهده من قبل".

وتابع رئيس حزب الاتحادي الديموقراطي: "منذ عام 2014، اهتمّ الرئيس عبدالفتاح السيسي بأمور كثيرة جدا، وكان من أهم الملفات ملف المصريين بالخارج بعدما كان مهمشا، حيث يزداد وعيهم في كل سنة ويشاركون في العملية الانتخابية، كما أن خوفهم على الأمن والاستقرار دفعهم إلى المشاركة، لأن الاقتراع هو السلاح الذي يجب أن تلجأ إليه الدولة في وقت السلم والحرب أيضا".