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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع العملية البرية في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن الجيش يوسع العملية البرية ويستهدف حركة حماس في كامل قطاع غزة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية،  “نقاتل في مناطق مأهولة وهذا يؤكد التصميم على تحقيق الأهداف في كل الأماكن”، مشيرا إلي أن “الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لحزب الله في لبنان”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “رئيس الأركان أجرى تقييما للقتال مع قادة الجيش اليوم”.

وأوضح أن “المعارك توقع إصابات ومهمتنا الانتصار في كل الأماكن ومنها جباليا والشجاعية”.

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وأكد هاجاري، أنه “تم نقل قوات خاصة من مواقعها في غلاف غزة قبل 7 أكتوبر وسنحقق في ذلك لاحقا”.

ولفت إلي أنه "لا توجد معلومات أكيدة لدينا عن قتل قادة من حماس في خان يونس”.

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