كنز كبير تسعى مصر للاستفادة منه بالتعاون مع الإمارات.. اعرف الحكاية بالتفصيل

أصبح إنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا محط أنظار العالم، فيما تتجه الدول نحو مشروعات التحول الأخضر وعلى رأسها مصر، للحفاظ على البيئة دون تلوث، وذلك في إطار طفرة عالمية في إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تشجيع ودعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تشجيع المشروعات والمبادرات الخضراء، وتيسير تدفق الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، في ضوء العلاقات القوية، والبيئة الاستثمارية المحفزة بهما.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

تقدم الوزير، في اجتماعه مع محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشئون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ (COP28) المنعقدة بدبي، بأسمى آيات التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بنجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، وبعيدها الوطني الـ 52، مشيدًا بحسن تنظيم قمة المناخ، وخروجها بصورة متميزة تليق بمكانة دولة الإمارات الشقيقة.

وأشار الوزير إلى أهمية مراعاة البعد البيئي في مجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة؛ على نحو يتسق مع الجهود الوطنية للتوسع في الاستثمارات الخضراء والأكثر استدامة، التي يمكن أن تخلق آفاقًا رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين، أخذًا في الاعتبار أن المشروعات الصديقة للبيئة، تُعد مسارًا ونهجًا عالميًا يحقق الأهداف المناخية.

وأكد الوزير أننا نتطلع إلى أن تشهد الفترة المقبلة، انطلاقة قوية للشراكة الاقتصادية الخضراء بين مصر التي استضافت COP 27 والإمارات التي ترأس COP 28 فى إطار ما يطرحه البلدان الشقيقان من مبادرات طموحة فى إطار جهود التكيف مع التغير المناخي وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمود إبراهيم، إن مصر تتميز بموقع استراتيجي جغرافي يربط بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤهلها لتكون منارة المنطقة في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وتسهيل عملية التصدير لعدد كبير من الدول، وفتح مؤتمر المناخ أنظار العالم إلى الفرص الأستثمارية لإقامة مشروعات التحول الأخضر داخل الأراضي المصرية.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإمارات هي الشريك الاستراتيجي الأهم لمصر في مشروعات تحول الأخضر، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات في أبريل عام 2022، بموجبها يتم تطوير محطات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2030.

وأشار إلى أن تصريح رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ عن استهداف المؤسسة إطلاق مشروعات عملاقة تتخطى المليار دولارا خلال الفترة القادمة في مشروعات التحول الأخضر بالإضافة إلى المشروعات الموجودة في مصر يعكس الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها القاهرة.

مشروعات التحول الأخضر

وتابع الخبير الاقتصادي: سوف تشهد مصر خلال الفترة القادمة ضخ استثمارات دولارية في عدد من المجالات المتاحة من جانب جهات عدة أهمها الإمارات في إطار إنشاء مشروعات خاصة بالتحول الأخضر.

من جانبه شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بعدد من الجلسات المقامة ضمن فعاليات النسخة 28 من مؤتمرالأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28 والمنعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر- 12 ديسمبرالجاري بالإمارات.

فيما شارك السفير هشام بدر كأحد المتحدثين رفيعي المستوى لمناقشة مشاركة الطلاب لإيجاد حلول لمشاكل الطاقة، والتي أقيمت بجناح الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة الطلابي والمنظم من قبل جامعة نيويورك بأبوظبي بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

كما شارك شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة وشؤون النفط البنية التحتية الإماراتي، وجوري سينغ، نائبة المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة(IRENA)، وجانكا أوبراين، المدير الإقليمي للاستدامة بشركة إيمرسون، بالإضافة إلى بعض الطلاب ضمن وفد الجامعة لمناقشة الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لزيادة تأثير مشاريع الطاقة التي يقودها الشباب إلى ما بعد النطاق الحالي، والتأثير الإيجابي للجماعات الطلابية وقدرتهم على تحفيز التوجه نحو الطاقة النظيفة.

واستعرض السفير، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأهدافها، ومكتسباتها موضحًا أن 20٪؜ من المشروعات المشاركة بدورتي المبادرة تعمل في مجال الطاقة.

جدير بالذكر أن مصر أعدت قائمة للمشروعات الخضراء الذكية المشاركة فى قمة المناخ، التى تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فى مدينة اكسبو دبى وتنطلق اليوم الخميس وتمتد حتى 12 ديسمبر 2023.

وتضم قائمة المشروعات الخضراء الذكية التى سيتم عرضها فى قمة المناخ، حوالى18 مشروع من افضل المشروعات التى تقدمت للمشاركة فى المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر، وتم اختيارها من بين أكثر من 5600 مشروع.

وتنوعت المشروعات الخضراء الذكية التى سيتم عرضها فى قمة المناخ، من حيث المحافظات التى سيتم تنفيذها فيها، حيث ضمت 12 محافظة، من القاهرة الاسوان، ونوعية المشروعات نفسها، لكنها جميعا تعمل فى إطار الحد من اثار التغيرات المناخية، والتكيف مشروعات الزراعة المناخية الذكية، و الحد من انبعاثات الكربون، و تقنية طبيعية مبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد، ومشروعات طاقة جديدة ومتجددة، ومدن مستدامة ، ونقل مستدام.