القناة الـ12 العبرية: إصابة عضو بارز بالمكتب السياسي لحماس في هجوم إسرائيلي

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الإثنين، بأن العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس، نزار عوض الله، أصيب في هجوم إسرائيلي في خان يونس.

وحسب القناة الـ12 العبرية، أظهرت لقطات من مستشفى نصار في خان يونس، حشودا تنتظر وصول سيارة المصابين التي من المحتمل أن يكون نزار عوض الله بها.

كانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات مدمرة ومكثفة في مناطق مختلفة بمدينة خان يونس ومحيطها، جنوب قطاع غزة.

وأفادت التقارير الواردة من غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الهجمات على مناطق بني سهيلا والشيخ ناصر.