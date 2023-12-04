بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بعد مصرع 5 مسلحين في العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل 5 مسلحين وتدمير طائرة مسيرة في العراق عن طريق طائرة مسيرة أمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "في 3 ديسمبر، بالقرب من كركوك بـ العراق، اشتبكت القوات المخصصة لقوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، مع 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية ردت دفاعًا عن النفس باستخدام طائرة بدون طيار أمريكية، مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين الـ 5 وتدمير الطائرة بدون طيار الخاصة بهم.

وتابعت: "تم إخطار قوات الأمن العراقية بالضربة، وتوجهت إلى الموقع، حيث أكدت مقتل المسلحين وتدمير الطائرة بدون طيار".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن قواتها وقوات التحالف من الهجمات التي يشنها المسلحون.

https://x.com/CENTCOM/status/1731748722890137713?s=20