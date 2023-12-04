العراق.. مصرع 5 عناصر من ميليشيا موالية لإيران بغارة أمريكية في كركوك

كشف مسئول أمريكي اليوم الاثنين، أن طائرة بدون طيار تابعة للقوات الأمريكية في العراق، قتلت 5 عناصر من الميلشيات التابعة لإيران أمس الأحد، كانت تنوي شن هجوما وشيكا في مدينة كركوك.

وأوضح مسؤول عسكري لشبكة سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ردت على هذه الهجمات شبه اليومية في الأشهر الأخيرة بشن ضربات في شرق سوريا والعراق، استهدفت مستودعات الأسلحة ومرافق التخزين التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات الميليشيات التابعة له لكن الضربات الانتقامية لم تردع الهجمات التي نفذتها الجماعات المدعومة من إيران بطائرات بدون طيار وصواريخ وصاروخ باليستي واحد على الأقل.

وأوضحت "سي إن إن" أنه لم يتضح على الفور إلى أي جماعة مدعومة من إيران تنتمي القوات التي قُتلت الأحد.

وشنت الولايات المتحدة أيضًا عدة غارات جوية في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر، مُستهدفة منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات الوكيلة لها، حسب مسؤولين أمريكيين.

وأسقطت الولايات المتحدة ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران، الأحد، وردت على أربعة هجمات صاروخية منفصلة شنها الحوثيون على ثلاث سفن تجارية في جنوب البحر الأحمر، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية.