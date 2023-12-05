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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آيات سداد الدين في القرآن.. تقضيها ولو كانت مثل جبل أحد

القرآن الكريم
القرآن الكريم

كشفت الدكتورة فاطمة موسى، الداعية الإسلامية، عن آيات سداد الدين، والأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي لسداد الدين.

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وقالت فاطمة موسى في بث مباشر لصفحة موقع صدى البلد، إن النبي الكريم قال في الحديث الشريف (من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلفه الله).

وأضافت، أنه ينبغي على المسلم أن يستلف المال وفي نيته الخالصة أن يرد هذا المال في أسرع وقت، ولا يماطل في سداد هذا الدين.

آيات سداد الدين

قال تعالى : «لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».  الآية 87 من سورة الأنبياء (مائة مرة).

قال تعالى: « فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا(12)» من سورة نوح.

قال تعالى: « قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ» الآيات 26 و27 من سورة آل عمران (سبعًا).

دعاء سداد الدين

كما استشهدت فاطمة موسى، بدعاء عن النبي في سداد الدين، وهو (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال).

وذكرت أن النبي الكريم أمرنا بالإكثار من هذا الدعاء من أجل سداد الدين، وكذلك دعاء يسد الدين لو كان مثل جبل أحد (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء ارحمني رحمة تغنيني عن رحمة ممن سواك).

كما يستحب ترديد دعاء (اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك).

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