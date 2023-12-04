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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن حماة الوطن : المبادرات الرئاسية غيرت وجه الحياة في مصر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت الأمانة المركزية للتضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن برئاسة ناريمان الرفاعي مؤتمرا نوعيا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير أمين عام الحزب والنائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ ومساعدي رئيس الحزب وعدد من رؤساء اللجان النوعية ومساعدي أمانة التضامن على مستوى الجمهورية.

قال اللواء أحمد العوضي، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أولى أهمية كبرى بمشروعات الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات الرئاسية والاهتمام بالقرى الأكثر فقرا احتياجا.

وشدد، على موقف مصر الثابت في الحفاظ على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه عقب الانتهاء من الانتخابات ستستكمل الدولة مشروعات التنمية الاجتماعية وأهمها حياة كريمة والتي قدرت لها الدولة مبلغ ألف مليار جنيه.

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وناشد، المواطنين بالخروج في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها حقا وواجبا وطنيا على كل مصري ومصريةسواء داخل مصر أو خارجها.

فيما أعرب اللواء طارق نصير، أن حزب حماة الوطن يعمل جنبا إلى جنب بجوار الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر فقرا من خلال مراكز الأمل المنتشرة في ربوع الوطن لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية وتعليم الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل للفتيات والشباب.

وأضاف نصير، أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية إنجازات لم تشهدها من قبل في العديد من  الرئاسية التي غيرت وجه الحياة في الوطن.

ودعا جموع الشعب المصري ممن لهم حق الانتخاب بممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

فيما أوضحت ناريمان الرفاعي، أن مبادرة حياة كريمة أحد وأهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف التصدي وإحداث تنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في مصر وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتعداكبر مشروع تنموي في العالم.

 

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وأكدت ،على أن المبادرة الرئاسية " مصر بلا غرامات " ساهمت في الإفراج عن 5784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 حتى عام 2023 وقد قامت الدولة بتشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهم ودعمهم اقتصاديا.

وأشارت، إلى أن حزب حماة الوطن ليس ببعيد عن خطط الدولة فأصبح مشاركا ومساندا وداعما لكل خططها من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية عن طريق مراكز الأمل بالإضافة إلى القيام بالعديد من القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت ناريمان الرفاعي كل مصري ومصرية إلى انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

 

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عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ المبادرات الرئاسية القضية الفلسطينية فرص عمل

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