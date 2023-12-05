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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول ريادة الأعمال

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات يقدم المركز يومي الاثنين والثلاثاء 4 و 5 ديسمبر 2023 برنامج ريادة الأعمال و أساسيات التعلم المدمج.

جامعة القاهرة

وعلى جانب آخر تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مهرجان العروض المسرحية القصيرة، بمشاركة 16 فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب، وتعزيز دور المسرح الجامعي، بما يساهم في تقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والفنون عامة والمسرح الجامعي خاصة، كونه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، وله دور فعال في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية المواطن، وبالتالي المساهمة الفعالة في النهوض بالمجتمع ككل.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مهرجان المسرح الجامعي يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتعزيزها واحتضانها ودعم قدراتها، مشيرًا إلى أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف والمساهمة بقوة في التنوير والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل، مؤكدًا أن الجامعة لم تترك فراغًا تنمو فيه أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه، كما جففت منابع التطرف بتكوين جيل واع يمتلك فكرا نقديا متميزا، وحسا فنيًا واعيًا.

ويتضمن مهرجان العروض المسرحية القصيرة إقامة عروض مسرحية من 16 كلية على مستوى الجامعة، حيث تُقدم كلية الآثار عرضها المسرحي يوم 22 نوفمبر، وكلية التجارة يوم 23 نوفمبر، وكلية التخطيط الإقليمي والعمراني يوم 24 نوفمبر، وكلية العلاج الطبيعي يوم 25 نوفمبر، وكلية الطب البيطري يوم 26 نوفمبر، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يوم 27 نوفمبر، وكلية طب الفم والأسنان يوم 28 نوفمبر، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي يوم 29 نوفمبر، وكلية الهندسة يوم 30 نوفمبر، وكلية الصيدلة يوم 1 ديسمبر، وكلية الآداب يوم 2 ديسمبر، وكلية الحقوق يوم 3 ديسمبر، وكلية رياض الأطفال يوم 4 ديسمبر، وكلية العلوم يوم 5 ديسمبر، وكلية طب قصر العيني يوم 6 ديسمبر، وكلية الإعلام يوم 7 ديسمبر.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بذلت جهودًا كبيرة على مدار الـ 6 سنوات الأخيرة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب وفتح مسارات جديدة من الأنشطة لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من الطلاب وتنمية شخصياتهم، وذلك من خلال الأنشطة التي تسعى إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة عامة، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، بالإضافة إلى دعم النشاط المسرحي، وإنشاء مسرح دولت أبيض وفقًا لأحدث التقنيات العالمية والذي يُمثل نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي، ليصبح للجامعة دور فعال في تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة من خلال إتاحة الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني.

جامعة القاهرة البرامج التدريبية للعاملين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تنمية القدرات والمهارات ريادة الاعمال برنامج ريادة الأعمال

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