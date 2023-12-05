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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

توقعات الابراج وحظك
توقعات الابراج وحظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي

 


يبحث عدد كبير من الأشخاص عن توقعات الأبراج الفلكية وحظك اليوم بشكل مستمر على شبكة البحث العالمية جوجل

نستعرض لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي


توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023:

لا تجازف اليوم فمن الحكمة أن تكون جادا جدا حتى لو لم تكن الجدية من خصالك انتبه لكلامك لأن من حولك يفهون الكلام حرفيا. تأكد أنك كل ما تقوله تعنيه وتقصده بالفعل. تهتم اليوم بالموضة وثقافة البوب.

توقعات برج الثور

تحضر اليوم بعض الحفلات في بعض الأماكن المفضلة إليك. تفكر في حضور حفل واحد فقط وتضع خطة لذلك منذ الصباح. لا تنس مواعيدك المهمة اليوم وحاول أن تدونها حتى لا تنساها بسبب كثرة المسؤوليات.

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السرطان وتصلب الشرايين أخطرها.. نوع من الجبن يسبب أضرارا كارثية على الصحة

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أبرزها العنب ..أطعمة تمنع انسداد الشرايين والجلطات

توقعات برج السرطان

تبحث عن طرق واستثمارات جديدة قد تزيد من أرباحك. لا تنظر فقط إلى سلبيات الحبيب وتذكر أنه وقف جانبك في مواقف عدة. عليك أن تفكر بهدوء أكثر كي تتخذ القرارات السليمة. مشاعر صداقة قد تتبدل إلى مشاعر حب.
توقعات برج الاسد

جابه الضغط الذي يلقي بثقله اليوم على أجواء حياتك الزوجية. حاول قدر الإمكان استعادة الانسجام والوفاق الذي ساد في الفترة الأخيرة بينك وبين الشريك، ولا توقظ بعض الأحداث أو التفاصيل المزعجة التي تم إخمادها.

توقعات برج العذراء

تسير أعمالك اليوم بالطريقة الإيجابية التي تحلم بها. قد تحتاج إلى كل طاقاتك ومهارتك خلال إجراء مفاوضات مهنية تؤمن لك المحافظة على مصالحك في نيل صفقة مربحة أو الحصول على اتفاقية مهمة. راع صحتك فقد تعاني من تشنج عضلي.

توقعات برج الميزان

كل فرد يحبك، ولكن كل شخص يحبّ ما لديك أيضا. ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض الجدّية اليوم، برهن بأنك يمكن أن تتغلب على حب الامتلاك. تجنب الغيرة ثمّ انظر ما يحدث. لديك أمل في أن تحصل على المكانة التي تريدها.

توقعات برج العقرب

التطورات التي حدثت في الفترة الأخيرة جعلتك أكثر اهتماما ببعض المجالات المختلفة والجديدة. ربما تتعامل مع الأمر بجدية، فكر في التسجيل في بعض الكورسات لدراسة كل مجال على حدة. إنه الوقت المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة. هناك بعض الأشخاص يريدون أن يشاركوك في نفس الأمر، لذلك حاول أن تتناقش معهم وتساعدهم.

توقعات برج القوس

لديك مشاريع مهمة في العمل وعليك أن تركز قدر الإمكان على تحقيق الجزء الأكبر منها عبر التواصل مع الزملاء في العمل. الحبّ الذي يأتي في طريقك قد يشعرك بالمزاجية في نهاية اليوم. الحب الذي كنت قد نسيته يعود ليظهر على السطح من جديد.

توقعات برج الجدي

الصراع في علاقاتك مع الآخرين اليوم ربما يسبب لك المزيد من القلق والتوتر خاصة إذا حاول شخص ما التشاجر معك بسبب خطة ما قمت بها بدون سبب. يفاجئك اليوم صديق أو حبيب برأي غريب أو غير متوقع وعلى الرغم من أنك غير متفق معه، لن تجادله.

توقعات برج الحوت

تفاجئك اليوم صديق لك لم تراه منذ سنين أو تتحدث معه بمكالمة أو زيارة و ستتبادلان سويا بعض الأخبار الجديدة والسارة وبعض المعلومات المفيدة لكما ،لم لا تفكر في القيام بعدد من الرحلات القصيرة معه .

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