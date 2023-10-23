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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها العنب ..أطعمة تمنع انسداد الشرايين والجلطات

صدى البلد

 

تشير الدراسات إلى أن المشاكل المتعلقة بالقلب مثل: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والكولسترول يمكنك تحجيمها إلى أقصى حد عن طريق التغذية، لذا  إليك مجموعة من الأطعمة تساعد على فتح الأوعية الدموية المسدودة، وتحمي شرايينك من الجلطات وفقا لموقع هيلثى..


 

1- البرتقال مصدر رائع للألياف والبوتاسيوم الذي يقلل ضغط الدم المرتفع.


 

2- الثوم طعام غني بمضادات الالتهابات، والمواد التي تمنع الشرايين من الانسداد.


 

3- يحتوي العنب الأحمر على مضادات للأكسدة تساعد على خفض الكولسترول.


 

4- تعمل الشوكولاتة خاصة الداكنة على خفض الضغط المرتفع وأيضاً الكولسترول.


 

5- يساعد السردين على خفض الكولسترول، وتزويد القلب بالدهون الصحية حتى لا تصاب العضلة بالندوب.


 

6- العدس غني بالبوتاسيوم والألياف والبروتين الخالي من الدهون، وهو مع غيره من البقول من المغذيات التي تحمي القلب من الجلطات.


 

7- يأتي اللوز في صدارة المكسرات التي تحمي الشرايين من الجلطات.


 

8- الرمان مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي تمتع تكوّن الجلطات على جدران الشرايين.


 

9- يحتوي الشمندر (البنجر) على مغذيات تقوّي عضلة القلب.


 

10- السلمون مثل السردين من الأسماك الغنية بدهون أوميجا 3 والكولسترول الجيد الذي يطرد الكولسترول الضار.


 

11- لتقليل التهابات الجسم أضف الكركم إلى طعامك، وللحفاظ على سيولة الدم ومنع تجلّطه تناول الزنجبيل.


 

12- التفاح من الأطعمة التي تحمي القلب من الأمراض.

ارتفاع ضغط الدم والسكري ارتفاع ضغط الدم الأوعية الدموية البنجر التهابات الجسم الدهون الصحية الكولسترول الجيد

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