مياه من البحر وسائل متفجر.. خطط إسرائيل لتدمير أنفاق غزة

مع استمرار عملياتها العسكرية جنوب قطاع غزة، واستمرار توغلها شمالاً أيضا، إلا أن الأنفاق التي بنتها حركة حماسعلى مدى سنوات، العقدة الأصعب أمام الجيش الإسرائيلي.









بدأ الجيش الإسرائيلي في التخطيط لتدمير أنفاق حركة حماس التي تعتبر أكبر من شبكة قطارات أنفاق لندن، والتي تحمي كبار قادة حماس ومقاتليها، وقد نجحت إلي الآن وفق بعض التقديرات الإسرائيلية، في حماية معظمهم منالهجمات الإسرائيلية.





تخزن حركة حماس في تلك الأنفاق المحصنة ضد طائرات الاستطلاع أيضا ترسانتها من الصواريخ، بالإضافة إلى أكثرمن 130 رهينة لا تزال تحتجزهم.





اعتبرت دافني ريتشموند باراك، الأستاذة في جامعة رايخمان الإسرائيلية ومؤلفة كتاب عن القتال تحت الأرض "إنتدمير أنفاق حماس هو الجانب الأصعب في مهمة الجيش الإسرائيلي" مؤكدة أن إزالتها سيستغرق وقتاً.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.