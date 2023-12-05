بريطانيا تنفي اختراق قراصنة روس وصينيين مجمعا نوويا ضخما

نفت السلطات البريطانية أن يكون مجمع "سيلافيلد" النووي قد تعرض للاختراق من قبل قراصنة يُزعم أنهم مرتبطون بروسيا والصين، كما ذكرت صحيفة "الغارديان" في مقال مبني على تحقيق أجرته.

وقال الحكومة البريطانية في بيان: "ليس لدينا أي بيانات أو أدلة تشير إلى أن شبكة "سيلافيلد" تعرضت لهجوم ناجح من قبل جهات حكومية كما وصفت صحيفة "الغارديان" أنظمة المراقبة لدينا قوية ولدينا درجة عالية من الثقة في عدم وجود مثل هذه البرامج الضارة على نظامنا".

وأكدت الحكومة أن صحيفة "الغارديان" تلقت التعليق المناسب من السلطات قبل نشر المقال، والذي دحض أيضا عددا من الأخطاء في تحقيقاتها.

وشددت على أن الصحيفة لم تقدم أي دليل يثبت صحة الهجمات.

ونشرت صحيفة "الغارديان" في وقت سابق مقالا يستند إلى نتائج تحقيقها الخاص، حيث ذكرت أن المخترقين الذين يُزعم أنهم مرتبطون بروسيا والصين هاجموا بشكل متكرر مجمع "سيلافيلد" أحد أكبر المجمعات النووية في بريطانيا.

ويقع مجمع "سيلافيلد" النووي شمال إنكلترا على ساحل البحر الأيرلندي، ويغطي مساحة قدرها 6 كيلومترات مربعة.

وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن المجمع يضم أكبر منشأة لتخزين "البلوتونيوم" في العالم، ويخزن أيضا النفايات النووية المتراكمة على مدى عقود من تطوير الأسلحة النووية والمستوردة من بلدان أخرى.