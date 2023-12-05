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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أقنعته يقلع الباروكة وحبيت الشغل معاه.. أبرز تصريحات يحيي الفخراني عن أشرف عبدالغفور ببرنامج في المساء مع قصواء

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

تصدر الفنان يحيي الفخراني التريند بعد مداخلته الهاتفية في برنامج في المساء مع قصواء.

ونرصد أبرز تصريحاته:


يحيي الفخراني يتحدث عن ذكرياته مع أشرف عبد الغفور 

تحدث الفنان القدير يحيي الفخراني ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي،  عن ذكرياته مع الفنان الراحل أشرف عبد الغفور وعن كواليس أعمالهم الفنية التي جمعتهم.

وقال يحيي الفخراني  :" أشرف عبد الغفور مثال حي للاحترام المهني والالتزام الغير مسبوق ، عرفته عام 1974 من خلال مسرحية على المسرح القومي جئت بديلا للأستاذ نبيل الحلفاوي ".

تابع :"كنت اتمني العمل معه لافي اعمال أكثر ، وهو قد ورث ابنته ريهام العديد من الصفات الجميلة، وعزائنا ان اعماله حاضره وهو شخصية عظيمة وسابلنا حد من ريحته ".

لأول مرة .. يحيي الفخراني يكشف كواليس مسلسله في رمضان 2024

كشف الفنان يحيي الفخراني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي،  عن تفاصيل مسلسله " عتبات البهجة في رمضان 2024.

وقال يحيي الفخراني :" أخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل عتبات البهجة وهو مكون من 15 حلقة ومن رواية الأستاذ الكبير إبراهيم عبد المجيد واتعاون فيه مع المؤلف مدحت العدل".

تابع :" المسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة اللي اشتغلت معاه انجح اعمالي جحا المصري ويتربى في عزو وهو رجل مخلص في عمله ومناسب للعمل مع مدحت العدل ،والعمل اجتماعي انساني يناقش مشكله  جد واحفاده ويكشف رحلة عبر الزمن ".

 

حدود مصر خط أحمر .. يحيي الفخراني يعلق على أحداث غزة

علق الفنان يحيي الفخراني ،، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، على أحداث غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني  .

وقال يحيي الفخراني :" فلسطين في القلب دون أي ادعاء.. وموقف الرئيس السيسي الحاسم والرافض لتهجير الفلسطينيين طمأن المصريين".

تابع :" مصر طوال تاريخها تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية ، وحدود مصر خط أحمر والارض والعرض متساويان لدى المواطن المصري ".

اختتم :"الفن مؤثر في الوعي ولابد ان يمس القلب وأن يكون صادقا ويشعر الجمهور ان الفن صادق ويصل بسهوله لهم ".

 

كما كشف يحيى الفخراني عن أنه نصح الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ذات مرة بالتخلي عن الشعر المستعار "الباروكة" قائلا: "كان دايما يلبس باروكة، ومرة قلت له جرب تقلع الباروكة في الدور وعمل ده علطول، ومن بعدها بقى لا يهتم بالباروكة وبقى أحلى"

يحيى الفخراني في المساء مع قصواء

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