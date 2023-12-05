للمراقبة والاستطلاع.. كوريا الجنوبية تطلق بنجاح صاروخاً يحمل قمراً صناعياً| شاهد

وسط سباق متزايد نحو الفضاء مع الجارة الشمالية، أعلنت كوريا الجنوبية أنها أجرت بنجاح ثالث تجربة إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب يحمل قمراً صناعياً بالقرب من جزيرة جيجو.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية، في بيان، أن عملية الإطلاق التي جرت اليوم شهدت تطبيق تكنولوجيا مطورة في وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة، ومعززاً وقمراً صناعياً من إنتاج شركة "هانوها سيستمز" الكورية الجنوبية، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وقالت الشركة المذكورة إن القمر الصناعي الذي سيُستخدم للأغراض المدنية بما فيها المراقبة البيئية أرسل إشارات إلى مركز التحكم الأرضي بنجاح.

في حين قالت وزارة الدفاع إن إطلاق كوريا الجنوبية الناجح للصاروخ سيمكنها من تسريع قدرات المراقبة والاستطلاع.

