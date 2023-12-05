للرقابة.. كوريا الجنوبية تطلق صاروخاً يحمل قمرا صناعيا

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب يحمل قمراً صناعياً بالقرب من جزيرة جيجو، حيث أعلنت كوريا الجنوبية أنها أجرت بنجاح ثالث تجربة إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب يحمل قمراً صناعياً بالقرب من جزيرة جيجو.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية في بيان أن عملية الإطلاق التي جرت اليوم شهدت تطبيق تكنولوجيا مطورة في وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة ومعززاً وقمراً صناعياً من إنتاج شركة "هانوها سيستمز" الكورية الجنوبية.

القمر الصناعي الذي سيُستخدم للأغراض المدنية بما فيها المراقبة البيئية أرسل إشارات إلى مركز التحكم الأرضي بنجاح.

ويعد الإطلاق جزءاً من خطة سيول لإرسال 5 أقمار اصطناعية استطلاعية إلى الفضاء بحلول عام 2025، لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل وسط تنامي تهديداتها النووية والصاروخية.