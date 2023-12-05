عشرات الضحايا في فيضانات وانزلاق للتربة شمال تنزانيا|فيديو

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في شمال تنزانيا، فيما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين.



وانهمرت أمطار غزيرة منذ السبت على مدينة كاتيش في شمال تنزانيا الواقعة على مسافة نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقالت المفوضة الإقليمية في منطقة مانيارا في شمال تنزانيا كوين سينديغا "حتى هذا المساء، بلغ عدد الضحايا 68 قتيلاً وعمليات الإنقاذ مستمرة".

ودفعت الكارثة بالرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن إلى قطع زيارتها لدبي حيث حضرت اجتماعات مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28".