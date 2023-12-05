عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كيكة التفاح الاقتصادية

كيكة التفاح
كيكة التفاح

تعد كيكة التفاح من أشهى الحلويات وسهلة التحضير.

ويتميز التفاح بالعديد من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة والمعادن، كما أنه يمتاز  بسعراته الحرارية المنخفضة، وبالتالي فهو يمدّ الجسم بفوائد عديدة، فإذا كنت من محبي تناول التفاح وترغبين في تناوله فيمكنك طريقة عمل كيكة التفاح فى المنزل.

 

طريقة عمل كيكة التفاح:

المقادير:

‏-  2 كوب دقيق
‏-  4 بيضة
‏-  3 كوب سكر
‏-  3 تفاحة مقّشرين و متقطعين مكعبات
‏-  1 كيس باكينج بودر
‏-  3 كوب زيت
‏-  1 معلقة كبيرة قرفة

طريقة التحضير:

في وعاء زجاجي نضيف السكر وعليهم البيض والزيت ونبدأ بضربهم بمضرب اليد.

أثناء الضرب نضيف الدقيق والباكينج بودر والقرفة.

ثم نضيف التفاح المتقطع ونكمل ضرب الخليط.

بعد ما نضربهم جيداً نكسبهم في قالب ويدخلوا الفرن من 40 لـ 50 دقيقة حتى يحمر وجه الكيكة.

كيكة التفاح سعرات حرارية الاسنان اللثة الحلويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

خطة الحكومة لمحاصرة وإسقاط الدولار.. مدبولي ومعيط وعبد الله في مهمة وطنية

موضوعات متعلقة

أطعمة تسبب مشاكل خطيرة لمرضى الربو ..احذروها

لإسعاد طفلك.. طريقة عمل صوص الشيكولاتة بالكاكاو في البيت

طبيب يحذر من خطأ كبير ترتكبه الأمهات مع الأطفال في الشتاء

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: لديك قلب ذهبي

برج العقرب| حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: أظهر موهبتك في الطبيعة

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: هذا يومك لجذب شخص مميز

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: احذر السهر لتتفادى الإرهاق

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. افتح صفحة جديدة مع الشريك

ترشيحاتنا

وزير التعليم يعلن إجراءات مواجهة ظاهرة الغياب في المدارس| ويؤكد: لا تراخي

نصاب الغربية يجمع 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم استثمارها

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وزير التنمية المحلية يكلف المحافظات بمساعدة ذوي الإعاقة لتيسير مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية

هتاخد كام بالجنيه؟ احسب مكافأة نهاية الخدمة وشروط استحقاقها

الحق اشترى.. الذهب يتراجع 120 دولارا منذ قمته التاريخية أمس| بكام الجرام؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ