بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كيكة التفاح الاقتصادية

تعد كيكة التفاح من أشهى الحلويات وسهلة التحضير.

ويتميز التفاح بالعديد من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة والمعادن، كما أنه يمتاز بسعراته الحرارية المنخفضة، وبالتالي فهو يمدّ الجسم بفوائد عديدة، فإذا كنت من محبي تناول التفاح وترغبين في تناوله فيمكنك طريقة عمل كيكة التفاح فى المنزل.

طريقة عمل كيكة التفاح:

المقادير:

‏- 2 كوب دقيق

‏- 4 بيضة

‏- 3 كوب سكر

‏- 3 تفاحة مقّشرين و متقطعين مكعبات

‏- 1 كيس باكينج بودر

‏- 3 كوب زيت

‏- 1 معلقة كبيرة قرفة

طريقة التحضير:

في وعاء زجاجي نضيف السكر وعليهم البيض والزيت ونبدأ بضربهم بمضرب اليد.

أثناء الضرب نضيف الدقيق والباكينج بودر والقرفة.

ثم نضيف التفاح المتقطع ونكمل ضرب الخليط.

بعد ما نضربهم جيداً نكسبهم في قالب ويدخلوا الفرن من 40 لـ 50 دقيقة حتى يحمر وجه الكيكة.