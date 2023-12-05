أيمن الرقب: مصر تبذل جهودا مكثفة لوقف الهجوم الشرس على غزة.. فيديو

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تتحرك في اتجاهين، الاتجاه الأول وهو الدبلوماسي من خلال الاتصالات المكثفة لوقف الحرب داخل قطاع غزة، والاتجاه الثاني هو إرسال المساعدات، حيث لا تتوقف مصر عن إرسال عشرات الشاحنات يوميًا إلى معبر رفح.





وأضاف “الرقب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مصر تتواصل مع الجانب الأمريكي بشكلًا كبير من أجل وقف الاحتلال عن هجومه الشرس على قطاع غزة.



وأشار الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية إلى أن إزاحة الشعب الفلسطيني تعني إنهاء القضية الفلسطينية، وهذا ما حذرت منه القيادة المصرية منذ الأيام الأولى من الحرب، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يرفض هذه الإزاحة وهو متمسك بأرضه.