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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال لـ 404 عسكريين منذ بداية الحرب في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين من قواته في المعارك الدائرة في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب في غزة، إلى 404 عسكريين.
 

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وأكد جيش الاحتلال في بيان، أنه سُمح بنشر أسماء 3 قتلى من جيش الدفاع الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم: الرقيب ياكير يديديا شينكولوفسكي، والنقيب إيتان فيش، والرقيب توفال ياكوف تساناني"، وجميعهم بحسب البيان من الكتيبة 53 التابعة للواء 188 المدرع، وجاء ذلك حسب ما أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن جنديًا من لواء ناحال وضابطًا وجنديًا من لواء المظليين وجنديًا من الكتيبة 53 التابعة للواء 188 المدرع، أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك في شمالي قطاع غزة.

غزة الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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