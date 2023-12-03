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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخان ونار .. قصف إسرائيلي مكثف على خان يونس يخلف دمارا كبيرا|فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو يرصد لقطات صادمة لـ قصف إسرائيلي مكثف على خان يونس، والذي بدوره خلف دمارا كبيرا.

وتصاعدت أعمدة الدخان والنيران من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس في قطاع غزة، عقب غارات إسرائيلية كثيفة على المنطقة.

وهاجمت إسرائيل اليوم الأحد مواقع زعمت أنها تابعة لمسلحين في قطاع غزة برًا وبحرًا، إلا أن هذه الهجمات أدت لمقتل عشرات المدنيين.

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