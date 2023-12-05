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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: يجب العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهد تطورا كبيراً.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي خلال القمة الخليجية الـ 44 المنعقدة في الدوحة.  

وأوضح الرئيس التركي أن علاقات أنقرة مع دول الخليج تشهد تطورا بشكل يومي، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين تركيا ودول الخليج. 

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يجب العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن قتل الأطفال والنساء جريمة حرب ويجب محاسبة إسرائيل عليها.

ولفت الرئيس التركي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حساباته السياسية.

كما أدان الرئيس التركي أردوغان قـ.تل الأطفال والنساء في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه يقدر جهود قطر في التوصل للهدنة التي انتهت بغزة.  


ولفت أردوغان إلى أنه يهدف لإيجاد حل سياسي في سوريا على أساس القرار 2254، مضيفاً أنه يؤيد عودة آمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.  

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