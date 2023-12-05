المناطق الآمنة صغيرة ومقززة.. مناشدات عاجلة من اليونيسف والصحة العالمية بشأن غزة

اعتبرت منظمة اليونيسف المناطق التي حددتها إسرائيل آمنة في غزة بأنها "مناطق صغيرة جدا مقززة" بلا غذاء ولا مأوى ولا دواء.

وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسف ان الأطفال بقطاع غزة يصلون للمستشفيات بعظام مكسورة والشظايا تخترق أجسادهم ويعيشون دون طعام ولا ماء لأيام.

وشدد على أن الناس في غزة تحتاج المياه والطعام والدواء بشكل ضروري وعاجل؛ مشيرا إلى أن كثافة القصف تعيق تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف أن المستشفيات بغزة أصبحت ساحات حرب وميادين معارك، مؤكدا أن هناك ظروفا صعبة جدا في تقديم المساعدات داخل غزة والوضع الآن قاتم وقاتل.

وبدوره، كشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة لمزيد من فرق الطوارئ الطبية في غزة.

وقال مسؤول منظمة الصحة العالمية في غزة إن الإمدادات الإنسانية إلى غزة شحيحة للغاية.

وحذر المسؤول من أن الوضع يزداد سوءا على مدار الساعة وأنباء عن قصف مكثف في محيط خان يونس ورفح.