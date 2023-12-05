عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يكلف المحافظات بمساعدة ذوي الإعاقة لتيسير مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظات  بتوفير كافة وسائل وسبل وآليات مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة لتيسير إتاحة مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي القادم والخاص بالانتخابات الرئاسية وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية ، وتقديم المساعدة اللازمة من الكراسي المتحركة في اللجان من أجل مساعدة ذوي الإعاقة في عملية التصويت لذوي الإعاقة الحركية، وتوفير المظلات والمقاعد اللازمة لهم.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى ان الوزارة تعمل على دمج متحدي الإعاقة بالمجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم من خلال أذرعها التمويلي (صندوق التنمية المحلية ) الذي يقوم بتقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة من منفذي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلاله بتخفيض تكلفة الإقراض إلى 4% بدلا من 6% ، وهى تكلفة الإقراض لباقى المستفيدين من الصندوق، أو من خلال برنامج " مشروعك " التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع عدد من البنوك الوطنية لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوى الاحتياجات الخاصة لتذليل أية عقبات ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.

وفي هذا الصدد ...وجه وزير التنمية المحلية، منصة "أيادى مصر" التابعة للوزارة بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة في جميع المحافظات للمشاركة فى المعارض التى تنظمها المنصة وبعض الجهات الأخرى على أرض المحافظات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير الخدمات الضرورية لذوى الإعاقة، فضلاً عن عرض منصة " أيادى مصر " للمنتجات المميزة لأعضاء المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة عليها للمساعدة في ترويجها وتسويقها الكترونياً.

 

وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تتابع مع كافة المحافظات حصول كافة العاملين من ذوى الإعاقة على حقوقهم سواء من العاملين فى الديوان العام للمحافظة أو المراكز والأحياء والمدن والوحدات القروية أو المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية ، لافتاً الى أن وزارة التنمية المحلية تسعى للإستفادة من بعض الخبرات الأجنبية في مجال دمج ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى .

ولفت وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق المستمر مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشئون الإعاقة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة فى القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية واقتراح حلول للمشكلات التى تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية فى المرافق العامة فى المحافظات تيسيراً لحرية تنقلهم مع تفعيل جهود محو أميتهم والمشاركة فى الأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير الإمكانيات اللازمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التى تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج فى المجتمع والاستفادة من امكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين فى المجتمع فى ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الانسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع .

هشام امنة التنمية المحلية المحافظات ذوي الإعاقات الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

خطة الحكومة لمحاصرة وإسقاط الدولار.. مدبولي ومعيط وعبد الله في مهمة وطنية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: انطلاق دورة "إعداد قادة المستقبل" بسقارة اليوم

ترشيحاتنا

شاهد.. عشرات الجرحى يصلون مستشفى خان يونس بعد قصف عنيف للاحتلال ليلا

لماذا تتجه مصر لطرح سندات بالروبية الهندية؟.. السبب وقيمة الاكتتاب

وزير التعليم يعلن إجراءات مواجهة ظاهرة الغياب في المدارس| ويؤكد: لا تراخي

نصاب الغربية يجمع 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم استثمارها

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وزير التنمية المحلية يكلف المحافظات بمساعدة ذوي الإعاقة لتيسير مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ