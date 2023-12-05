عمادالدين حسين: مصر لديها قدرات كبيرة على مواجهة أي تهديدات للأمن القومي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن حلف الناتو يتوسع بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري"، على قناة "MBC مصر"، أن هناك تغيرات دولية أثرت على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لافتا: لا يمكن الحديث عن تنمية وتعاون اقتصادي في الشرق الأوسط إلا بعد إنهاء الصراعات والحروب.

وأشار: العالم يشهد صحوة لم تكتمل بسبب الحرب في غزة، موضحا: مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في التصنيع العسكري ولدينا قدرات كبيرة في مواجهة أي تهديدات للأمن القومي.