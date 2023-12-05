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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمادالدين حسين: مصر لديها قدرات كبيرة على مواجهة أي تهديدات للأمن القومي.. فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن حلف الناتو يتوسع بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

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عماد الدين حسين: على الإعلام والأحزاب السياسية توعية الناس بالنزول إلى الانتخابات

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عماد الدين حسين: إسرائيل دمرت 58% من مباني غزة والمخطط تصفية الشعب الفلسطيني

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري"، على قناة "MBC مصر"، أن هناك تغيرات دولية أثرت على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لافتا: لا يمكن الحديث عن تنمية وتعاون اقتصادي في الشرق الأوسط إلا بعد إنهاء الصراعات والحروب.

 

وأشار: العالم يشهد صحوة لم تكتمل بسبب الحرب في غزة، موضحا: مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في التصنيع العسكري ولدينا قدرات كبيرة في مواجهة أي تهديدات للأمن القومي.

عماد الدين حسين

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