في مهرجان البحر الأحمر.. ظافر العابدين يتحدث عن تجربته الثانية في الإخراج

أقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي جلسة حوارية خاصة للمثل والمخرج التونسي ظافر العابدين ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكعادة هذه الندوات سمح المهرجان بحضور عدد كبير من محبي وجمهور ظافر بجانب ممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول العالم.

وتحدث في "ماستر كلاس" عن مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفيلمين الأول فيلم من إخراجه وبطولته وهو الفيلم السعودي “إلى ابني”، والثاني فيلم “أنف وثلاث عيون” للمخرج أمير رمسيس، ومدى التحديات التي واجهته في كل من العملين.

كما سرد تفاصيل حول تجربة الإخراج التي بدأها قبل عدة سنوات مع فيلم غدوة الذي عرض في عدد من المهرجانات وحصل على بعض الجوائز المرموقه، منها جائزة فيبريسي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعن المشاركين في الجلسات الحوارية لمهرجان هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي: " تضم قائمة المشاركين في الجلسات الحوارية لمهرجان هذا العام نخبة من الأسماء الرائدة في مختلف المجالات الفنية من جميع أنحاء العالم، ليجتمعوا في جدة ويشاركوا رواد المهرجان تجاربهم الملهمة والدافع وراءها، بدءًا من صُناع الأفلام اللذين يُحفزون مخيلتنا، ووصولًا إلى الممثلين الذين يجسدون تلك القصص المؤثرة".



وأضاف التركي: "نتطلّع إلى انضمامهم إلينا والترحيب بهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعام 2023".



تتضمن فعاليات الجلسات الحوارية القادمة نخبة من المواهب من بينهم: كوثر بن هنية من أعمالها فيلم "بنات ألفة"، و هالي بيري، من أعمالها فيلم "كرة الوحش"، وأندرو غارفيلد، إلى جانب رئيس لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام باز لورمان، وجوينيث بالترو، من أعمالها فيلم "شكسبير عاشقًا"، وكاترينا كايف، من أعمالها فيلم "زينداجي نا ميليجي دوبارا".