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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

طراز فريد.. نقيب الممثلين: أشرف عبدالغفور من أهم الفنانين في الوطن العربي

صدى البلد

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية فى تصريحات تليفزيونية أن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور كان إنساناً من طراز فريد، وكان قليل الكلام والظهور ودائماً ما يعمل في صمت، مشيرا إلى أنه كان يقود سيارته وبجواره زوجته، ثم تعرضت السيارة لتصادم شديد مع سيارة أخرى من الخلف، وتم نقلهما إلى المستشفى، وهناك فارق الفنان الحياة، ولاتزال زوجته موجودة بالمستشفى حتى الآن.

وأضاف زكي :" أنه تشرف بالعمل مع أشرف عبد الغفور في العديد من الأعمال الدرامية، بجانب السفر معه لعدة دول، حيث كان واحداً من الفنانين المهمين في العالم العربي.

وأكد أنه كان محظوظاً بالعمل مع الفنان الراحل في نقابة المهن التمثيلية، حيث كان شديد الدقة والحرص على مصالح الاعضاء.

وقال أشرف زكي إن الفنان الراحل كان صديق وفي مخلص، لديه حب للعطاء وللخير ويعمل في صمت، فضلا عن أنه كان متفانيا جداً في عمله، وكذلك كان هادئا جدًا في التصوير وكان دقيقا في المواعيد.

وأفاد أشرف زكي بأن الفنان أشرف كان أستاذ في اللغة العربية، وكان دائمًا في كامل اللياقة والجمال حيث كان حريصا ألا يٌخاصم أحد، لذلك كان الحضور مهيبا في جنازته.

وتابع :"جاءتني تليفونات من كل أنحاء العالم العربي تقدم واجب العزاء في فقيدنا الغالي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور.

وأضاف زكي :" ريهام ابنتنا، و لن نتركها ابدًا، فليغمرها الله بالصبر، و يغمرنا جميعا بالصبر".

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