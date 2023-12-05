تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجله بالقليوبية لجلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، تأجيل محاكمة بائع أنابيب متهم بقتل نجله الذى قام بالتعدي علية بالضرب المبرح في سائر أنحاء جسده مكملاً فعلته تلك بالتعدي عليه بالضرب بقدمه، وصدم رأسه بإحدى حوائط مسكنه فأحدث إصابته التي أودى بحياته، لجلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم.



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۷۹۰۲ لسنة ۲۰۲۲ جنايات قسم الخصوص المقيدة برقم ٤٤٨٣ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود عبد القادر حسن" ٤٢ سنة بائع أنابيب ومقيم بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية، في يوم ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٢ قتل المجني علية الطفل "بدر محمود عبد القادر" عمدا مع سبق الإصرار حال كونه يتولي رعايته.

وتابع أمر الإحالة أن القاتل قام بالتعدي علي نجله بالضرب المبرح في سائر أنحاء جسده مكملاً فعلته تلك بالتعدي عليه بالضرب بقدمه وصدم رأسه بإحدى حوائط مسكنه فأحدث إصابته التي نوه عنها بأقواله تحقيقاً فأجهز علية بما أتى من أفعال تاركاً إياه دون مدراكته بالعلاج منتزعة من قلبه مشاعر الأبوة والرحمة قاصداً من ذلك أزهاق روحها علي النحو المبين بالتحقيقات، مما أودى بحياته.