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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن بالفيوم: مواطنو المحافظة يؤيدون المرشح عبد الفتاح السيسي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم برئاسة الحسيني مصطفى، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز أبشواي بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وقيادات الحزب بالأمانة المركزية والهيئة البرلمانية.

 

ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشكر لحزب حماة الوطن وعلي رأسهم الغريق جلال الهريدي رئيس الحزب على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، معبرا عن سعادته بالجمع الحاشد لأهل الفيوم.


وقال، إنه فخور بالحشود الغفيرة وإقبال المواطنين على مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم "السيسي" بمحافظة الفيوم.

 

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وأكد أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير البنية التحتية لكافة المحافظات ومنها محافظة الفيوم التي كان لها نصيب كبير في المشروعات التنموية مثل مشروعات تطوير بحيرة قارون وتوفير خدمات الصرف الصحي ل 88 قرية علي بحيرة قارون، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي استهدف 30 % من سكان المحافظة وكذلك مشروعات تبطين الترع.


فيما وجه الحسيني مصطفى الشكر للفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وكل قيادات الحزب والحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وعلي رأسهم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة على تشريفهم لإنجاح هذا المؤتمر الحاشد الذي يدل على ثقة أهل الفيوم وحبهم للرئيس السيسي.


وقال إن الرئيس السيسى قضى على الإرهاب واقتلعه من جذوره فعاد الأمن والاستقرار لمصر ولولا ذلك ما كنا نخرج جميعا في ميادين مصر لتفويضة في كل ما يتخذة من قرارات للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.


وأشار الي أن محافظة الفيوم من أكثر المحافظات التي استفادت من المبادرات الرئاسية ومن أهمها القضاء على فيروسي سي وحياة كريمة التي غيرت وجه الريف المصري.


فيما أعرب اللواء احمد العوضي، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة المؤتمرات التي يعقدها الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

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وأضاف أن الرئيس السيسى قدم تضحيات كثيرة لمصر والمصريين وقبل توليه زمام الحكم كانت مصر دولة هشة والآن أصبحت دولة راسخة.


ومن جانبه أعرب اللواء طارق نصير، أن سعادته بهذه الحشود التي تعبر عن مدى ثقة أهل الفيوم فيما قدم اليهم من إنجازات ملموسة أصبحت حقيقة وواقع يشعر بها المواطن الفيومي.

 

وأضاف، أن مبادرة حياة كريمة كان لها دور فعال وبناء في تطوي البنية التحتية بقري ومراكز الفيوم بعد اهمال معاناه لسنوات طويلة وهذا يؤكد على الإنجازات التي حققها مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي.


ودعا نصير كافة أبناء الفيوم ممن لهم حق التصويت للمشاركة في الاستحقاق الدستوري وذلك تعبيرا عن ما تحقق من إنجازات.

 

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الفيوم حياة كريمة عبد الفتاح السيسي المبادرات الرئاسية المشروعات التنموية

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