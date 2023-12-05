اللجان النوعية بحماة الوطن: مشروعات المرشح عبد الفتاح السيسي نموذج لكل دول العالم

نظمت أمانة اللجان النوعية المتخصصة بحزب حماة الوطن مؤتمرا نوعيا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تحت شعار "لأنك تستحق" بحضور النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ و تاسوني فيبي مساعد أسقف الشباب الأنبا موسى بالكنيسة الأرثوذكسية والنائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ والدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ والنائبة مرثاة محروس عضو مجلس النواب والنائبة فاطمة الكسباني عضو مجلس الشيوخ والنائب السابق محمد الحوفي والنائب أشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب والعديد من مساعدي ومستشاري رئيس الحزب ورؤساء الأمانات واللجان النوعية بالحرب.

واستهل اللواء طارق نصير، كلمته بتقديم التحية للفريق جلال الهريدي رئيس الحزب على دعمه لكل أعمال الحزب ومواقفه الوطنية التي يقوم بها حتى الآن.



وقال، إن دعمنا وتأييدنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لم يكن من فراغ بل للإنجازات التي بذلها في كل المجالات لمصر والمصريين خلال العشر سنوات الماضية والذي جعلنا ان نكون من أوائل الأحزاب التي تؤيده.



وأكد نصير، على أن الرئيس السيسي عليه مسؤولية كبيرة في حماية مصر وبعد يوم 7 نوفمبر الماضي استشعر الشعب المصري مدى الخطر الذي يواجه الدولة المصرية خاصة الدعم غير محدود الذي تقدمه كل القوى الكبرى لدولة إسرائيل في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجيرهم إلى سيناء وهو ما كانت تريده أمريكا وحلفاؤها من طمس القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان له بعد استراتيجي في الحفاظ على الدولة المصرية من خلال تنوع السلاح فعندما تولى رئاسة مصر قام بتسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة المتطورة والمتنوعة وهو ما جعلنا مطمئنين وظهرنا مسنودا على قواتنا المسلحة الباسلة.



ودعا نصير، كل مصري ومصرية ممن لهم حق الانتخاب الخروج إلى صناديق الاقتراع أيام 12.11.10 لانتخاب مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بداه من لبناء مصر الحديثة



فيما قال الدكتور عمرو سليمان، إننا نجتمع اليوم في حب مصر تحت مظلة حزب حماة الوطن حزب كل المصريين



وأضاف، أن أمانة اللجان النوعية المتخصصة عقدت مؤتمرها النوعي تأكيدا على متحققة مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي من إنجازات في جميع المجالات والتي أصبح الكثير منها نموذج لدول العالم.



وأكد أن الرئيس السيسي استطاع أن يعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان من خلال القضاء على الإرهاب ومموليه وهو جعل مصر تتحول من معركة مكافحة الإرهاب إلى معركة البناء والتنمية.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي حقق إنجازات في كل المجالات منها.

أولا. القضاء على فيرس c.

حيث ما تم من مشروعات وتطوير في المجال الصحي في مصر جزء من حكاية وطن فتم القضاء على فيرس c بعد معاناة المواطنين من هذا المرض لفترات طويلة وتسلم الرئيس السيسي شهادة منظمة الصحة العالمية من خلو مصر لفيروس س وهو ما أشادت به مجلة فورتيس الأمريكية.

ثانيا. تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على عدد من المحافظات كبداية لهذا المشروع الحلم الذي يغير وجه مصر في مجال الصحة حيث تمت تغطية أكثر من ٦ ملايين مواطن، وتقديم أكثر من ٢٨ مليون خدمة، بإجمالي تكلفة ٥١.٢ مليار جنيه، وذلك من خلال ٣٦٢ منشأة في ٦ محافظات المرحلة الأولى، و ٧٣ وحدة مركز معتمد، و١٣ مستشفى معتمدة.



ودعا الدكتور عمرو سليمان كل المصريين المشاركة في الاستحقاق الدستوري الذي يجري أيام 12.11.10 خلال الشهر الجاري لاستكمال دعائم الجمهورية الجديدة.