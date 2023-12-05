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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٤ الصادر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٣ بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام ١٩٩٢، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وأعادت مصر التأكيد على التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعاده الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، وبما ينعكس ايجابيًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

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