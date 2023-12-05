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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مفاجئ من روسيا بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تزال مستعدة للمفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع قناة “RTVI” التلفزيونية: “أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا أن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لموسكو يظل تحقيق الأهداف المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وأشار إلى أن روسيا ترغب في الوقت نفسه في تحقيق نتائج من خلال الدبلوماسية”.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "لهذا السبب نبقى مستعدين للمفاوضات".

وأشار بيسكوف، إلي المفاوضات مع كييف التي تعطلت العام الماضي، مؤكدا أن أوكرانيا اعترفت بالفعل بأنها رفضت الحوار بتوجيه من بريطانيا العظمى.

وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ترفض فكرة التفاوض مع روسيا حول اتفاق سلام.

وكتب بودولياك، عبر “تليجرام”: “لا في فبراير ومارس 2022، ولا في أي وقت آخر، وخاصة اليوم، لم تكن هناك ولا يمكن أن تكون هناك أي مفاوضات سلام حقيقية”.

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وزعم أن روسيا تنوي استعادة الاتحاد السوفياتي.

ووصف بودولياك، تصريحات السياسيين الروس حول استعدادهم للمفاوضات بأنها “محاولة لتبرير العدوان وتحقيق وقف عملياتي للصراع”.

روسيا أوكرانيا بوتين الكرملين

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